Midyat'a turist akını: Günde 10 bin kişi ziyaret ediyor

Midyat ilçesi farklı din, dil ve ırktan insanların yaşadığı ve içinde bulunan Tur Abdin bölgesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almasıyla da Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin tercihleri arasında yer alan ilçede, insan yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürüyor.

‘Dinler ve Diller Diyarı’ olarak anılan, ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, tarihi yapılarıyla açık hava müzesini andıran ilçeyi bayram tatilinde günlük yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

İlçedeki tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezen turistler, ayrıca Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yapıyor.

Avrupa ülkelerinin yanı sıra özellikle İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adıyaman, Hatay, Adana, Antalya, Mersin ve Ankara'dan gelen turistler, gezdikleri yerleri fotoğraflayıp ölümsüzleştiriyor.