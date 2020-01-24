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Ayvalık'ta 19 düzensiz göçmen yakalandıHaber Giriş:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yabancı uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi Karakol Dağı sahilinden Midilli Adası'na geçmeye çalışanların olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, sahildeki bir panelvan aracın içinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
5 kişi gözaltına alındı
Ekipler, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen Y.P, C.E, İ.Ö, S.K. ve C.Ç'yi gözaltına aldı.
Organizatörler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, düzensiz göçmenler de Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: balıkesir ayvalık düzensiz göçmen midilli adasıSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 02:44