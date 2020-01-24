Türkiye
İstanbul'da servis minibüsü kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildiHaber Giriş:
İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, kaldırıma çıktı. Minibüs, ağaca çarparak durabildi. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerinde, içinde 3 kişinin bulunduğu 34 SZB 87 plakalı servis minibüsü cadde üzerinde ilerlerken, sürücüsü Şerafettin İmamoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı.
Hızını alamayan minibüs bir süre ilerledikten sonra ağaca çarparak durabildi.
1 kişi hafif yaralandı
Olayda minibüste bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken kaza yapan minibüs çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: İstanbul servis minibüsü ağaçSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 02:23