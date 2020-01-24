Adana Karaisalı Gildirli Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 15 hektarlık alan yandı.

50 arazöz, 20 su tankı ve 200’e yakın orman işçisi ile yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Köylüler de çalışmalara yardımcı oluyor.

Kaynak: TRT Haber