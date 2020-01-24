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Adana'da orman yangını kontrol altına alındıHaber Giriş:
Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı.
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana Karaisalı Gildirli Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 15 hektarlık alan yandı.
50 arazöz, 20 su tankı ve 200’e yakın orman işçisi ile yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Köylüler de çalışmalara yardımcı oluyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: orman yangını AdanaSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 08:04