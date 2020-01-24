İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde, Mustafa Haboş cep telefonunu şarja bırakarak kardeşinin evine misafirliğe gitti.

İddiaya göre, bu esnada şarja takılı cep telefonunun bulunduğu elektrik kontağından yangın çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Ev kullanılamaz hale geldi

Evinden dumanların yükseldiğini gören Haboş, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın sonrasında 6 kişinin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA