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Şarjda unutulan telefon evi yaktıHaber Giriş:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarja bırakılan bir cep telefonundan dolayı evde yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: İHA]
İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde, Mustafa Haboş cep telefonunu şarja bırakarak kardeşinin evine misafirliğe gitti.
İddiaya göre, bu esnada şarja takılı cep telefonunun bulunduğu elektrik kontağından yangın çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Ev kullanılamaz hale geldi
Evinden dumanların yükseldiğini gören Haboş, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Yangın sonrasında 6 kişinin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA