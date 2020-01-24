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Sertavul Geçidi ulaşıma kapandıHaber Giriş:
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi olumsuz hava şartları sebebiyle ulaşıma kapandı.
Mut Sertavul Geçidi'nde kar, sis, buzlanma ve tipi etkili oldu.
Mut Karaman ili sınırı olan Bel mevkiinde yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri ise, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler: Sertavul Geçidi kar Tipi sisSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 02:29