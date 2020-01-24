Mut Sertavul Geçidi'nde kar, sis, buzlanma ve tipi etkili oldu.

Mut Karaman ili sınırı olan Bel mevkiinde yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri ise, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA