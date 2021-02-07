Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 02:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Mirahor köyünde hayvan otlatan Satı B. ayı saldırısına uğradı.
Çoban köpekleri sayesinde ayının saldırısından kurtulan Satı B. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Satı B. Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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