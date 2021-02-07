Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Sedat Ö. idaresindeki otomobil, Hatipköy mevkisinde aynı istikamette seyreden Halil Y'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Sedat Ö. ve yanındaki Ahmet D. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Sedat Ö. Kocaeli Devlet, Ahmet D. ise Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Ahmet D. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:33
- 01:00
- 00:40
- 00:32
- 00:28
Sıradaki Haber
Hamsi avı yasağı sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz