Mardin Valiliği terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi ve bölgede aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

3 ilçedeki 9 mahallede sokak kısıtlaması

Sabah saat 05.00 itibarıyla, Artuklu'nun Ayntepe,Yandere, Oğuz ve Ahmetli mahalleleri, Nusaybin'in Koruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Doğuş mahalleleri ve Ömerli'nin Sulakdere Mahallesi ile bu mahallelerdeki mezralarda sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Söz konusu kısıtlama ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.