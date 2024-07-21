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Türkiye
AA, İHA 21.07.2024 14:52

Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

İstanbul Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve çevrede ilçelerden gelen itfaiye ekipleriyle çalışma başlatıldı.

Alevleri söndürmek isteyen vatandaşları bölgeden uzaklaştıran polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Orman Bölge Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yangın söndürme helikopterleri de çalışmaları destekledi.

İstanbul Valiliği, yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra itfaiye, AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimlerin de toplam 78 ekip ve 159 personelle müdahale ettiğini ve 4 hektarlık alanın etkilendiğini açıkladı.

 

3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altında

Ekiplerin, havadan ve karadan yürüttüğü yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alındı.

Yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ederken ekiplerin ulaşamadıkları alanlarda yolun açılması için iş makineleri mesai yapıyor.

ETİKETLER
İstanbul Orman Yangını Yangın
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