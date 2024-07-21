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Türkiye
AA 21.07.2024 14:08

Gabar Dağı'nda petrol sahasında sondaj kulesi devrildi

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Gabar Dağı'nda petrol sahasında sondaj kulesi devrildi

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu petrol sahasında petrol sondaj kulesi devrildi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile TPİC ve TPAO uzman ekipleri sevk edildi.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nca 5 ambulans, 1 UMKE timi ile toplam 20 sağlık personeli görevlendirmesi yapıldı.

2 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı işçilerden biri helikopterle hastaneye ulaştırıldı, diğer işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Vali Cevdet Atay'ın kurtarma çalışmalarını yerinde takip ettiği belirtildi.

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Petrol Sondaj Petrol Arama TPAO
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