Dev kazanda pişen Uşak tarhanası dünya rekoru kırdı

Uşak Belediyesi tarafından Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde Guinness Tarhana Pişirme Rekoru denemesi yapıldı.

33 aşçı önderliğinde 31 bin 800 kilo ağırlığındaki dev kazanda pişirilen Uşak tarhanası, 30 bin 292 litre ile Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. 6 saatte pişirilen çorba, dünya rekoru kırarak 'dünyanın en büyük çorbası' unvanıyla uluslararası düzeyde tescillendi.

Rekor Hollanda'daydı

Tarhana çorbasının pişme işlemi tamamlandıktan sonra coşkulu kalabalığın eşlik ettiği rekor tasdik aşaması Guinness Türkiye temsilcilerinin gözetiminde gerçekleşti.

Guinness Word Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, rekorun 26 bin 658 litreyle Hollanda'da olduğunu, 30 bin 292 litreyle Uşak Belediyesi'nin rekorun yeni sahibi olduğunu açıkladı ve rekor belgesini Uşak belediye Başkanı Özkan Yalım'a takdim etti.

Tarhana çorbasının yapımında emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür eden Yalım, "Amacımız kesinlikle Uşak'ı tanıtmak. En büyük uhdem olan Uşak'ı tanıtmaya devam edeceğiz. İkinci amacımız ise Uşak'ın sembolü olan tarhanayı daha iyi tanıtmak. Artık dünya rekortmeni, dünyanın en büyük kazanında pişen tarhananın sahibiyiz. Bu kazanda 30 bin 292 litre tarhanayı oluşturan, 2 bin 200 litre tarhanayı veren Uşak'taki tarhana üreticilerinin hepsinin kesesine bereket. Hepsinden Allah razı olsun, hepsinin emeğine sağlık." dedi.

Rekoru taçlandıran yarışma

Rekor heyecanın hemen ardından 'En Fazla Tarhana İçme Yarışması' düzenlenerek vatandaşlar arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Renkli anlara ev sahipliği yapan eğlenceli yarışmada en fazla tarhanayı içen kişiye ödül verildi.