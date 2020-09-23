Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'daki yangında 30 hektarlık makilik alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Efeler Mahallesi Manastır mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.
Yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye ulaşmadan kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 30 hektarlık alanda hasara neden oldu.
Makilik alanın yanı sıra ardıç ağaçlarına da zarar veren yangın sonrası ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.
Etiketler: yangın makilik alan aydınSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:23
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