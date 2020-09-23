Efeler Mahallesi Manastır mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye ulaşmadan kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 30 hektarlık alanda hasara neden oldu.

Makilik alanın yanı sıra ardıç ağaçlarına da zarar veren yangın sonrası ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.