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Kastamonu'da bir köy 14 gün karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanıyor.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Akçabel köyü son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 gün karantinada tutulacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Etiketler: kastamonu karantina koronavirüsSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:08
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