Haber Giriş: Kaynak: AA
Filyasyon ekiplerinden bilgi saklayana 3 bin 152 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 152 lira para cezası uygulanacak. Ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım saatlerine de kısıtlama getirildi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.
Buna göre filyasyon ekibinden bilgi saklayan, yanlış, eksik bilgi veren ve ekipleri yanıltan kişiler hakkında işlem yapılacak. Bu kişilere 3 bin 152 lira para cezası verilecek.
Ayrıca, kamu kurumlarına girişte istenen HES kodu uygulamasından vatandaşlar muaf tutulacak, 65 yaş ve üstü vatandaşların da 10.00-17.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarına binmesine müsaade edilecek.
Etiketler: kırklareli filyasyon ekibi para cezasıSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:09
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