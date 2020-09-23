Haber Giriş: Kaynak: AA
Karantina kuralına uymayan genç, denetimlerde polise yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de COVID-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu için karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Hasan P'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.
Yapılan sorguda, Hasan P'nin COVID-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu belirlendi.
Karantinada olması gereken genç, çağrılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.
Etiketler: kayseri polis denetimi karantinaSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:29
Son Haberler
- 15:21
- 15:21
- 15:17
- 15:09
- 15:08
Sıradaki Haber
Denizli'de 4 bin yıl öncesine ait tekstil atölyesi bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz