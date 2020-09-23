Tunceli’de koronavirüs ile mücadele kapsamında teknolojik imkanlardan da yararlanılıyor. Bu kapsamda, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal edenler polis kameralarından takip ediliyor.

Yeni geçilen uygulama kapsamında, merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde maske takmadığı tespit edilen bir kişi şehir polis kameralarına takıldı.

Polis ekiplerinin sevk edildiği bölgede maske takmayan şahıs durdurularak 900 TL idari para cezası kesildi, takması için de maske verildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Maske ve sosyal mesafe kural ihlallerini kameralardan tespit edip cezai işlem uyguluyoruz. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen kurallara uyalım”denildi.