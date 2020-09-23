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Adıyaman'da 66 eve karantina kararı
Adıyaman'da 66 evde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 66 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: Adıyaman koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:35
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