Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 02:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da seyir halindeki otomobile ateş açıldı
Aydın'ın Çine ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu sürücü yaralandı.
Hamitabat Mahallesi'nde ilerleyen K.C. yönetimindeki otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Seken kurşunların eline isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü, ambulansla Çine Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Aydın
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