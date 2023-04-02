Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 33 bin 401 personel ve 9 bin 449 ekip ile 7 bin 403 noktada uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında, 5 bin 670'i metruk bina, 10 bin 205'i umuma açık yer ve 499'u terminal ve 3 bin 345 diğer yer olmak üzere 19 bin 719 nokta kontrol edildi.

Uygulamada 4'ü yabancı uyruklu 37 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı ve 1353 düzensiz göçmen yakalandı. 45'i yabancı uyruklu ve 8'i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere toplam 784 aranan kişi tespit edildi. 779'u yabancı uyruklu 873 kişiye idari yaptırım uygulandı.

8 kamyon-kamyonet ile 2 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilen denetimlerde, ruhsatsız 11 av tüfeği ve 13 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 496 mermi, 2 kesici-delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.