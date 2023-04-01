Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Togg adına sahte site kurarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
[Fotograf: DHA]
Togg adına sahte site kurarak yerli otomobil almak isteyenleri dolandıran şüpheli Ankara'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi üzerinden Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u almak isteyenlerin dolandırıldığı bilgisi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, sahte site üzerinden ''TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoş Geldiniz'' başlığıyla vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.
Yatırılan paraların Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi isimli firmaya tanımlı hesaplara aktarıldığını belirleyen ekipler, firma sahibi Vedat Biren'i Ankara'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Dolandırıcılık
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