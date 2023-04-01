Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta tekstil ve mobilya atölyesinde yangın
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta tekstil ve mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi'nde Kahramanmaraş-Adana kara yolu kenarında faaliyet gösteren tekstil ve mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Yangın
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