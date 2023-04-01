Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da art arda iki deprem
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,1 ve ilçenin 4 kilometre açığında Antakya Körfezinde 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 15.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 4,1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İlk depremin ardından, Samandağ ilçesinin yaklaşık 4 kilometre açığında Antakya Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde bi depem daha kaydedildi. İkinci deprem, saat 15.40'da yerin yaklaşık 17.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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