Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da göçük altında kalan 4 işçi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, çalışma yaptıkları çukurda toprak kayması sonucu göçük altında kalan 4 işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yenice Mahallesi'nde yeraltından geçen elektrik kablolarındaki arızaya müdahale etmek için iş makinesi yardımıyla kazılan çukura giren 4 işçi, çalışmaya başladı. Bu esnada toprak kayması meydana geldi.
Çevredekilerin ilk müdahalesiyle 3 işçi çıkarılırken, bölgeye gelen itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekiplerinin çalışmasıyla toprak altında kalan diğer işçi de kurtarıldı.
İşçiler Mehmet Bal, Nihat Polatoğlu, Hüseyin Mengü ve Fırat Karakuş, sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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