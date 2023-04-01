Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezinde saat 14.30 sıralarında tadilat sırasında yangın çıktı.

Dış cepheyi alevler sararken yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken mobilya ve beyaz eşya satan firmanın kiraladığı iş merkezinin içinin boş olduğu öğrenildi.