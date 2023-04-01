Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

İlde kurulan konteyner kentteki depremzedelerin çamaşırları, mobil tırda yıkanıyor.

İçinde 26 çamaşır ve 26 kurutma makinesi bulunan tır, konteynerlerin kurulduğu ilk günden itibaren depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Günlük 150 ila 200 ailenin çamaşırlarının yıkandığı tırda depremzedelere hizmet sürüyor.

Battalgazi ilçesindeki evi hasar gördükten sonra konteyner kente gelen 78 yaşındaki Mehmet Taştan, çamaşır yıkama sorunlarının bu tırla çözüldüğünü söyledi.

Verilen hizmetin depremzedeler için önemli olduğunu belirten Taştan, "Buraya 10 gün önce geldik. Gece gündüz buraya yardımlar geliyor. Çamaşır tırı gece gündüz çalışıyor. Rabb'ime şükürler olsun ki bize bu imkanları verdi." diye konuştu.

Depremzede Cengiz Saraç ise yaklaşık 10 gündür konteyner kentte yaşadıklarını dile getirdi.

Mobil çamaşır yıkama tırını gönderenlere teşekkür eden Saraç, "Allah razı olsun, makineleri getirdiler, çamaşırlarımız yıkanıyor. Hem yıkıyor hem de kurutuyorlar. Yapılan çok güzel bir şey, bize çok faydası oldu." dedi.