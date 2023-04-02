Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 00:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 00.24'te Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin 11,83 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:İhsangazi (Kastamonu)
Tarih:2023-04-02
Saat:00:24:39 TSİ
Enlem:41.042 N
Boylam:33.635 E
Derinlik:11.83 km
Detay:https://t.co/xIkJK6WmdF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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