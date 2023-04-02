Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 01:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Yaşar Ali Akkaya idaresindeki otomobil, İstanbul Caddesi Otogar Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği belirlenemeyen minibüs ile çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Yaşar Ali Akkaya ile araçlarda bulunan Nezahat Akkaya, Emre Ayaz, Umut Acar, Mustafa Tarık Doruk ve Eren Kavaklı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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