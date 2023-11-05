Çok Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.11.2023 07:54

Aydın'da sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Aydın'da sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Dün gece başlayan sağanak, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu.

Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiğini ifade etti.

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde 5 aracın sele kapıldığını söyleyen Canbolat, burada kaybolduğu bildirilen 2 kişinin cenazesine ulaştıklarını, bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Güzeltepe Mahallesi'nde de bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğunu anlatan Canbolat, İzmir'den de bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

ETİKETLER
Aydın Sel
Sıradaki Haber
İzmir'de sağanak: Evleri ve iş yerlerini su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:58
Bakan Yerlikaya: Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz
08:01
Cumhurbaşkanı bugün Rize'de bir dizi açılış törenine katılacak
07:22
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i tebrik etti
07:09
Hamburg Havalimanı'nda silahlı şahıs çocuğunu rehin aldı
06:09
İzmir'de sağanak: Evleri ve iş yerlerini su bastı
06:04
Batı Şeria'da İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı
İsrail Gazze'de El-Megazi Mülteci Kampı'na saldırdı
İsrail Gazze'de El-Megazi Mülteci Kampı'na saldırdı
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'ye saldırıyor
İsrail Gazze'ye saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ