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Türkiye
AA 05.11.2023 06:04

İzmir'de sağanak: Evleri ve iş yerlerini su bastı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evleri ve iş yerlerini su bastı.

İzmir'de sağanak: Evleri ve iş yerlerini su bastı
[Fotograf: AA]

Etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Çitlembik Deresi'nde taşkın yaşandı.

Dere kenarında bulunan evler ve iş yerlerini su basarken, araçlarda yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Evlerindeki eşyaları zarar gören mahalle sakinleri, kovalarla biriken suları boşalttı.

İhbar üzerine mahalleye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

İzmir'de sağanak: Evleri ve iş yerlerini su bastı

"Yetkililer hiç önlem almıyor"

Mahallede yaşayan Bahtiyar Şanlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yağmurun şiddetli yağmasının ardından kanser hastası kardeşinin 3 çocuğuyla yaşadığı dere kenarındaki evi su bastığını anlattı.

Şanlı, "Evdeki suyu boşaltama çalışıyoruz. Yetkililer hiç önlem almıyor. İzmir'in neresinde önlem alınıyor ki? Bir tek bizde değil. Mahallede her yer böyle. Yağmur suları arabaları bile sürükledi" dedi.

İzmir'de sağanak: Evleri ve iş yerlerini su bastı

"Arabam, suyla birlikte sürüklendi"

Can Çetin ise her yıl Çitlembik Deresi'nin taştığını, mahalledeki evleri ve iş yerlerini su bastığını söyledi.

Mahallede herkesin mağdur olduğunu vurgulayan Çetin, "Karabağlar Belediyesinin buraya ilgi ve özen göstermesini istiyoruz. Arabam park halindeyken şiddetli yağmur bir anda bastırdı. Arabamı da kurtaramadım. Arabam, suyla birlikte sürüklendi. Derenin ağzına kadar geldi. Arabam bitik halde. Yarın tamirciye götürdüğümüzde hesabı göreceğiz" şeklinde konuştu.

İzmir'de sağanak: Evleri ve iş yerlerini su bastı

"Bir afetten kaçıp, öbür afete kalmak insanı çaresiz bırakıyor"

Metin Gül ise daha önce ailesiyle Hatay'da yaşadığını, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir'e yerleştiklerini ifade etti.

Evlerinin kapısını açar açmaz evlerinin içine yağmur suyunun dolmaya başladığını aktaran Gül, "Felaketti resmen. Nasıl anlatsam bilmiyorum. 2 saattir suyu boşaltmaya çalışıyoruz. Bir afetten kaçıp, öbür afete kalmak insanı çaresiz bırakıyor" diye konuştu.

İzmir'de sağanak: Evleri ve iş yerlerini su bastı

"Yetkililer bir çözüm bulsun"

Mahallede iş yeri bulunan Nevzat Tinter ise yaşananlara tepki gösterdi.

Dükkanını 2 yıl öncede su bastığını anlatan Tinter, "Şimdi yine aynı. Yarım saat yağmasına rağmen kepenk kırılmış. Dükkan yıkılmış. Bu kadar da olmaz. Yetkililer bir çözüm bulsun. Ben zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.

Sağanak nedeniyle Konak ve Karabağlar ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda olumsuzluklar yaşandı.

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