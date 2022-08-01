Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
30 yaşındaki Olkan Yetişkin idaresindeki otomobil, Çine istikametine giderken Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksek Okulu yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Yetişkin ve araçta bulunan 19 yaşındaki Batuhan Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçtan çıkarılan cenazeler, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kazayı duyan Yetişkin ve Sönmez'in yakınları sinir krizi geçirdi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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