Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobil, ters yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İsmail Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Ömerbeyli mevkiinde ters yönden gelen İbrahim Akbal'ın kullandığı yabancı plakalı bir otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Akbal'ın kullandığı araç şarampole devrildi. Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada yabancı plakalı araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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