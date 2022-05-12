Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü sahilinde bulunan bir çay bahçesindeki kafeteryada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İtfaiye ekiplerinin mudahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.