Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 00:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van Gölü sahilindeki çay bahçesi alev alev yandı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü sahilinde bulunan bir çay bahçesindeki kafeterya alev alev yandı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü sahilinde bulunan bir çay bahçesindeki kafeteryada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İtfaiye ekiplerinin mudahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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