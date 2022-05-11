İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu kabul edildi.

Temmuz ayından itibaren İzmir'deki su faturalarına Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında zammın yanı sıra Mecliste kabul edilen yüzde 15'lik zam da yansıyacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde, 21 Şubat'taki İZSU Olağanüstü Genel Kurulu'nda 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 30 zam ile su faturalarına ÜFE oranında zam yapılmasına ilişkin önerge AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu alınmıştı.