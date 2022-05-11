Tokat’ın Pazar ilçesinde kışı geçiren koyun sürüsü ilkbahar mevsimi ile birlikte yaylanın yolunu tuttu.

Yaklaşık bir gün önce yola çıkan sürü, Erenler Mahallesi'nden Gaziosmanpaşa Bulvarı'na çıktı. Ana yoldan koyunların karşı yöne geçişi sırasında trafik durdu.

Araç sürücüleri bir süre koyun sürüsünün geçmesini bekledi. Çobanın arkasından yüzlerce koyunun caddede ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas yaylalarının yolunu tutan sürünün 3-4 gün daha yolculuk yapması bekleniyor.

"Ata mesleğinden vazgeçemiyoruz"

Besicilik yapan Murat Altuntaş, yıllardır bu geleneğin sürdüğünü söyledi. İlkbaharla birlikte yaylanın yolunu tuttuklarını belirten Altuntaş, yaylada kış mevsimine kadar kalacaklarını söyledi.

Burak Altuntaş ise 4 kuşaktır hayvancılık yaptıklarını söyleyerek, “Ata mesleğinden vazgeçemiyoruz. Hava şartlarına göre yolculuğumuzun süresi değişiyor. Ortalama bir hafta sürüyor” diye konuştu.