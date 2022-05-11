Murat Yiğitoğlu'nun kullandığı şehirler arası yolcu otobüsünde bir yolcu, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum çevre yolunda epilepsi nöbeti geçirmeye başladı.

Yiğitoğlu, Samsun-Ankara kara yolunun İskilip Kavşağı ve Toptancılar Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaparak hastayı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Otobüsün hastanenin nizamiye kapısından sığmaması üzerine klinik destek personelince sedyeye alınan hasta, acil servise taşındı.

Kendini iyi hissettiğini söyleyip hasta kaydı yaptırmadı

Bu sırada kendine gelen hastanın acil servis doktorlarına, sık sık epilepsi nöbeti geçirdiğini, duruma alışık olduğunu ve kendini iyi hissettiğini söylediği, hasta kaydı oluşturmadan hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Hasta bırakıldıktan sonra otobüs, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne girdi.