Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece Gölü'nde biriken yosunlar gölün rengini değiştirdi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'daki Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yosun birikintisi oluştu. Suyun yüzeyini tamamen kapatan yosunlar nedeniyle gölün rengi değişti.
İstanbul Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleştiği alanda tabanda oluşan yosunlar su yüzeyine de yayıldı.
Bazı yerlerde suyun yüzeyini tamamen kapatan yosunlar nedeniyle gölün renginin değişmesi dikkati çekti.
Gölün büyük bir kısmında oluşan yosunların yoğunluğu havadan da görüntülendi.
Etiketler: İstanbul
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