İzmir'in Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Tepekule Mahallesi'nde bir kişinin doğal gaz kutusundan elektrik kablosu çaldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Bekçiler, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine şüpheli Zülfikar D, polis ekiplerince gözaltına alındı.