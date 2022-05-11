Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik kablolarını çalan hırsızı bekçiler suçüstü yakaladı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde doğal gaz kutusundan elektrik kablolarını çalan şüpheli mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Tepekule Mahallesi'nde bir kişinin doğal gaz kutusundan elektrik kablosu çaldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Bekçiler, şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine şüpheli Zülfikar D, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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