Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalıştığı belirlenen Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede maden ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında ruhsatsız işletildiği tespit edilen bir maden ocağında Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Geçici kimliklerini ve oturma izinlerini ibraz edememeleri üzerine 9 kişi sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Öte yandan ekiplerce, ocağı ruhsatsız işlettiği iddia edilen 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Zonguldak
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