Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 19:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'de Eren Abluka-7 Operasyonu'nda terör örgütlerinin kullandığı 4 sığınak imha edildi.
Tunceli'de, 28 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor.
Ovacık kırsalında gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütlerinin kullandığı 4 sığınak tespit edildi.
Sığınaklar, içerisindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.
Etiketler: Tunceli Terörle Mücadele
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