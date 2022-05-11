Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 18:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/DHA
Yunus polisleri kovalamaca esnasında tırla çarpıştı: 1 şehit, 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sultanbeyli'de motosikletli yunus polisleri, kaçan aracı kovaladıkları esnada tırla çarpıştı. Kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
İstanbul'da Sultanbeyli Belediyesi önünde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli yunus polisleri Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kaçan aracı kovaladığı esnada Vedat G.'nin idaresindeki tırla çarpıştı.
Kazanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Geniş çaplı inceleme başlatıldı
Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı polis memuru Hüseyin Duman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Polis Şehit Trafik Kazası
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