İstanbul'da Sultanbeyli Belediyesi önünde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli yunus polisleri Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kaçan aracı kovaladığı esnada Vedat G.'nin idaresindeki tırla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Geniş çaplı inceleme başlatıldı

Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı polis memuru Hüseyin Duman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.