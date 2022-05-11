Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında geri itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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