Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği, 3 mağdurun şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Ülke genelinde faaliyet gösteren suç örgütünün, evlenme vaadiyle 20 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli 8 ilde "kaçak gelinler" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yaşlı ve engellileri hedef aldılar

Türkiye genelinde faaliyet yürüten suç örgütünün yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri hedef aldığı; örgüt üyelerinin, evlenmek isteyen kişileri bularak, örgüt üyesi kadınlarla evlendirme vaadinde bulunduğu ve karşılığında yüklü miktarda para aldığı belirlendi.

Kendilerini anne, baba ve kardeş gibi gösteren örgüt üyelerinin, güven sağlamak için düğün sonrası sahte gelinin evini ziyaret ettiği saptandı. Örgüt üyesi gelinin ise o sırada tüm ziynet eşyaları ile düğün takılarını alarak evden çıkan örgüt üyeleri ile birlikte kayıplara karıştığı tespit edildi.

Suç örgütünün 20 kişiyi bu yöntemle mağdur ederek, yaklaşık 1,5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği saptandı.