Öğle saatlerinde Beyşehir-Konya karayolu üzerinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 07 BYC 81 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Polis ekiplerini atlattıktan sonra petrol istasyonuna giren ve aldığı yakıtın parasını ödemeden kaçan sürücü, ihbar üzerine yeniden takibe alındı.

Ters yönde kaza yapınca yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için Beyşehir Caddesi Köyceğiz Kavşağı'nda önlem aldı.

Polis ekiplerini fark edip ters istikametten kaçmaya çalışan sürücü, karşı şeritten gelen bir araçla çarpıştı.

Hafif maddi hasarlı kaza sonrasında şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Polislerden korktuğum için kaçtım"

Gözaltına alınan sürücü Mehmet C., düz kontaktan haberinin olmadığını ve aracı kendisinin çalmadığını, bu şekilde aldığını iddia ederek polislerden korktuğu için kaçtığını söyledi.

Sürücüye, “Dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak, ters yönde seyretmek ve plakada oynama yapmak” suçlarından toplam 3 bin 500 TL ceza kesildi.

Şüpheli Mehmet C., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.