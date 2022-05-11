Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta PKK'nın gömdüğü 13 kilo patlayıcı imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın toprağa gömdüğü kilolarca patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Patlayıcı maddeler imha edildi.
Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nokta istihbarat üzerine harekete geçti.
9 Mayıs'ta Silopi ilçesi Çalışkan Beldesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda toprağa gömülü vaziyette 13 kilo C4 plastik patlayıcı ile 300 gram TNT patlayıcı ele geçirildi.
Ayrıca 50 metre fitil, 13 elektrikli fünye, el yapımı patlayıcı sistemleri, devre kartları ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.
Ele geçirilen patlayıcı maddeler kontrollü şekilde imha edildi.
Etiketler: Şırnak PKK/YPG Terörle Mücadele
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