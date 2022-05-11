Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz'e "gök gürültülü sağanak" uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Doğu Akdeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yetkililer, yıldırım ve su baskını ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.
Akşam saatlerine kadar Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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