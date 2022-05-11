Ali Paşa Mahallesi'nde, yaşları 7 ile 9 arasında değişen 4 çocuk, iddiaya göre ses bombası olduğu sanılan bir madde buldu.

Çocuklar, boş arsada yaktıkları ateşin üzerine bu maddeyi koydu. Bir süre sonra büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi.

1'i ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Patlayan maddenin ne olduğunu belirlemek için çalışmalar sürüyor.