Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocukların oyunu patlamayla bitti: 1'i ağır 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Tokat'ta, çocukların ses bombası olduğu iddia edilen bir maddeyi ateşle temas ettirmesi sonucu patlama meydana geldi. 1'i ağır 4 çocuk yaralandı.
Ali Paşa Mahallesi'nde, yaşları 7 ile 9 arasında değişen 4 çocuk, iddiaya göre ses bombası olduğu sanılan bir madde buldu.
Çocuklar, boş arsada yaktıkları ateşin üzerine bu maddeyi koydu. Bir süre sonra büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi.
1'i ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Patlayan maddenin ne olduğunu belirlemek için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Tokat
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