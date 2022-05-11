Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 441 düzensiz göçmen yakalandı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
İstanbul Fatih'te, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik denetim yapıldı. 441 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için başlatılan işlemler sürüyor.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Dün Fatih'te asayiş uygulaması ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Ekipler 61'i Suriye, 107'si Afganistan, 44'ü Pakistan ve 229'u diğer ülkelerden olmak üzere 441 düzensiz göçmen yakaladı.
1-10 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 5 bin 968 oldu.
Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için başlatılan işlemler sürüyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İstanbul
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