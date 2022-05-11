Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün Fatih'te asayiş uygulaması ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Ekipler 61'i Suriye, 107'si Afganistan, 44'ü Pakistan ve 229'u diğer ülkelerden olmak üzere 441 düzensiz göçmen yakaladı.

1-10 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 5 bin 968 oldu.

Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için başlatılan işlemler sürüyor.