Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda, "Hac İşlemleri e-Devlet Kapısında" tanıtım programı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, teknolojinin tüm imkanlarını diyanet hizmetlerinde kullanmaya gayret ettiklerini, Dijital Daire Başkanlığının, dijital alandaki etkinliğini en ileri düzeye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Hac ve umre alanında başvuru takip ve benzeri iş ve işlemlerin, dijital ortamlardan yapılmasının çok sevindirici olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, "Hac hem mali hem bedeni ibadettir. Dolayısıyla kapsamı çok geniştir. Müminler için en büyük, en heyecanlı ibadetlerden birisidir hac ibadeti. Tarifi imkansız bir heyecandır. Aynı zamanda hacca ve umreye gidenler, gidecek olanlar, başvuruda bulunanlar ve onların aile ve yakınlarını da düşündüğümüzde, milyonlarca vatandaşımızın gündeminde olan bir ibadettir hac ibadeti, umre ibadeti. Dolayısıyla Başkanlığımız hac ve umre hizmetlerine çok büyük bir ehemmiyet vermektedir" dedi.

"Hac organizasyonları her açıdan örnek"

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunun her açıdan örnek olduğunu, dünyada hac organizasyonu yapan tüm ülkelerin Türkiye'yi örnek aldığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Hac ve umre ibadetleri ile ilgili bilgi edinmeden başvuru yapmaya, işlemlerin takibinden ibadetlerin ifasına kadar her alanda hizmet standartlarını her geçen yıl daha da üst seviyeye çıkardıklarına dikkat çeken Erbaş, şöyle konuştu:

"Bunun bir örneği olarak, vatandaşlarımızın hacca ve umreye başvuru, kayıt ve takip gibi işlerini, e-Devlet üzerinden yapabilmelerini sağladık. Bunun altyapısını ve programlarını oluşturduk. Vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için hizmeti nasıl kullanacaklarını anlatan eğitim videoları eklenmiştir. Hac ön kayıt, kura sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, kutsal topraklara gidiş dönüş, otel bilgileri ve kafile görevlilerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ilave hizmetler, hac işlemleri çatısı altında tek bir hizmette toplanmıştır. Vatandaşlarımız e-devlet kapısı üzerinden hac işlemlerine girdiğinde, hangi aşamada bulunuyor ve hangi işlemi gerçekleştirmek istiyor ise o menüden işleme başlayabilecektir."

Videolarla başvurular öğrenilebilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ise, her yıl hac, umre ve Kudüs'e gitmek için binlerce vatandaşın başvuru yaptığını, artık bunların hepsini e-Devlet Kapısı'na aldıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Koç, "Hac ibadeti için çıkan bu mukaddes yolculuk, tarih boyunca hep güzel anılarla, hikayelerle bezenmiştir. Bizler de büyüklerimizden hac ve umreden döndükten sonra bu uzun yolculuğa ilişkin birçok anı dinledik. Bugün ise dijitalleşme ile birlikte her şeyin daha hızlı yapıldığı ve daha hızlı yaşandığı bir ortamdayız. Kutsal topraklarımıza da artık uzun olmayan yolculuklar vasıtasıyla ulaştığımız bir dönemdeyiz" dedi.

Hac işlemleri daha kolay yapılabilecek

Hac ibadetlerini daha rahat bir hale getirebilmek amacıyla işlemleri dijitalleştirdiklerini anlatan Koç, şunları söyledi:

"Bugün vatandaşlarımız, 26 Nisan 2022 tarihinden itibaren umre ve Kudüs turlarına başvuruyu e-Devlet Kapısı'ndan ve 9 Mayıs 2022 tarihi itibariyle de hac işlemlerinin hepsini kolay bir şekilde, 59,2 milyon kullanıcımızın kolay bir şekilde e-Devlet Kapısı'ndan yapmasını sağlamış olduk. Vatandaşlarımız, dijital okuryazarlıkları ne kadar olursa olsun, kolay bir şekilde, videoyu izleyerek başvurularını kendi yapabilir hale gelecek. Başta umre ve hac ibadetleri olmak üzere, Kudüs'e gidecek vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak."