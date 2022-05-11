Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, son 15 günde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen araçlar, şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sonrası bir aracın belli bölümlerinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, bagaj havuzunun dip kısmına gizlenen 2 kilo 126 gram esrar ele geçirildi.

Güvenlik halatıyla oynanmış

Ekipler tarafından düzenlenen başka bir operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tırın gümrük mührünün sağlam olduğu ancak dorseyi çevreleyen güvenlik halatının dorsenin sağ arka alt tarafına gelen kısmının zımba teliyle tutturulduğu tespit edildi.

Araçta dedektör köpek marifetiyle yapılan fiziki kontrolde yasal yükün arasına gizlenmiş, karton kolilerde 48 kilogram esrar bulundu.

Pul koleksiyonu ve kehribar yakalandı

Avusturya'dan yola çıkan ve Kapıkule gümrük sahasından Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir kişinin otomobilindeki kontrolde ise koleksiyon halinde 129 kalemde pul albümü, pullu kartpostal ve pul defterleri ele geçirildi.

Gümrük sahasındaki başka bir operasyonda da uluslararası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüste, yabancı uyruklu yolcuların kişisel eşyalarının arasına gizlenmiş bulunan, değeri 500 bin lira olan ve ipe dizili 6 kilogram kehribara el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda ayrıca 13 bin 800 elektronik sigara, sigara filtresi ve sigara kağıdı ile çok sayıda cep telefonu ve aksamının kaçak olarak yurda girişi engelledi.

Toplam piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira olan kaçak eşyaya el kondu. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçak eşya ve uyuşturucular, Kapıkule Sınır Kapısı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihabarat Müdürlüğü'nde basın mensuplarına sergilendi.